Митинг в Тбилиси 20 октября - граждане призывают выбрать движение в ЕС

Акция в Грузии. Фото: Радио Свобода

В Тбилиси в Грузии в воскресенье, 20 октября, граждане вышли на масштабную акцию. Таким образом, они хотят поддержать движение страны в Европейский Союз.

Об этом пишет Formula news.

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Акция в Грузии 20 октября

Участники акции "Грузия выбирает Евросоюз" собрались на пяти локациях и пошли маршем к площади Свободы, где и проходит масштабный митинг.

Многие люди, участвующие в демонстрации в Тбилиси, Джорджия, для Германии в Европейской перспективе.



В следующий уикенд, Georgia будет иметь выборы, и люди будут выбирать между про-российской и pro-европейской партии. pic.twitter.com/Oatjxdt3lL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 20, 2024

Известно, что организаторами являются неправительственные организации, а также ее поддержали президент Саломе Зурабишвили и главные оппозиционные партии страны. В то же время, проправительственные СМИ и члены партии "Грузинская мечта" называют акцию "прайдом оппозиции".

Thousands have gathered в Тбилиси в Liberty Square для "Georgia chooses для European Union" демонстрация happening now. pic.twitter.com/ZNdvQWTEF8 — OC Media (@OCMediaorg) October 20, 2024

Проевропейская акция проходит за шесть дней до парламентских выборов Грузии — 26 октября граждане будут выбирать между Россией и Европой.

The Georgians are making history again! Сегодня, несколько тысяч человек являются демонстрантами для свободы, демократической и европейской Georgia.

Tbilisi является true capital of Europe.

Thank you!

🙏🏾 🇬🇪🇪🇺❤️🕊️ pic.twitter.com/LUReyI989O — Michael Roth - official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱🇬🇪 (@MiRo_SPD) October 20, 2024

Ранее Зурабишвили заявила, что исход окончания войны в Украине станет судьбоносным для всей Европы. Также на это повлияют парламентские выборы в Грузии.

А руководящая партия "Грузинская мечта" использовала фото разрушенных украинских городов в своей предвыборной кампании.