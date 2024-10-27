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Дві політсили Грузії не визнають результатів виборів в парламент

27 жовтня 2024 02:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Опозиційні сили Грузії не визнають результати парламентських виборів у країні
Мітинги в Грузії. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Грузії дві політичні сили оголосили про невизнання результатів виборів до парламенту країни. Є данні, що після виборів у країні може змінитись президент. 

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Підсумки голосування не визнає партія експрезидент Саакашвілі "Єдність-Національний рух". "Коаліція за зміни" також відкидає результати виборів, заявив її лідер Ніка Гварамія. Вона зазначила, що "Грузинська мрія", яка перемагає на виборах, здійснює конституційний переворот.

Зараз екзитполи показують суперечливі результати. Явка, за попередніми даними, становить близько 60%. За опрацювання 68,69% бюлетенів "Мрія" отримує 52,94% голосів.

Отримавши більшість місць у новому парламенті Грузії, партія "Грузинська мрія" зможе призначити нового президента. Вибори відбудуться протягом 45 днів після першого засідання новообраного парламенту, повідомляє "Эхо Кавказа".

За даними цього Telegram-каналу, главу держави вперше оберуть не громадяни, а члени виборчої колегії — парламентарії, вищих представницьких органів Абхазької та Аджарської автономних республік, а також представники місцевих рад.

Нагадаємо, у грузинському місті Марнеулі на виборчій дільниці чоловік вкинув у урну десяток бюлетенів, що призвело до сутички.

Раніше Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до Президента України Володимира Зеленського, підкресливши, що боротьба України з російським вторгненням є частиною боротьби за свободу Грузії.

парламент Грузія Саломе Зурабішвілі Михайло Саакашвілі вибори

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