Оппозиционные силы Грузии не признают результаты парламентских выборов в стране

Митинги в Грузии. Фото: Reuters

В Грузии две политические силы объявили о непризнании результатов выборов в парламент. Есть данные, что после выборов в стране может смениться президент.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Итоги голосования не признает партия экс-президент Саакашвили "Единство-Национальное движение". "Коалиция за перемены" также не признает результаты выборов, заявила ее лидер Ника Гварамия. Она отметила, что побеждающая на выборах "Грузинская мечта" осуществляет конституционный переворот.

Сейчас экзитполы показывают противоречивые результаты. Явка, по предварительным данным, составляет около 60%. При подсчете 68,69% бюллетеней "Мрия" получает 52,94% голосов.

Получив большинство мест в новом парламенте Грузии, партия "Грузинская мечта" сможет назначить нового президента. Выборы состоятся в течение 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента, сообщает "Эхо Кавказа".

По данным этого Telegram-канала, главу государства впервые изберут не граждане, а члены избирательной коллегии — парламентарии, высшие представительные органы Абхазской и Аджарской автономных республик, а также представители местных советов.

Напомним, в грузинском городе Марнеуле на избирательном участке мужчина бросил в урну десяток бюллетеней, что привело к стычке.

Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что борьба Украины с российским вторжением является частью борьбы за свободу Грузии.