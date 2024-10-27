Выборы в Грузии — какая партия набрала больше всего голосов

Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Тбилиси. Фото: Reuters

На парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов после подсчета данных из 3088 участков. Было обработано 99,3% общего количества голосов.

Об этом сообщается на сайте Центризбиркома Грузии.

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Данные ЦИК Грузии. Фото: скриншот

Выборы в Грузии — кто победил

По данным ЦИК Грузии, согласно результатам обработки 99,3% бюллетеней, "Грузинская мечта" набирает 54,08% голосов.

Также по этим данным:

на втором месте "Коалиция за перемены" с 10,92%;

"Единство — Национальное" — на третьем месте с 10,12% голосов;

в "Сильной Грузии" — 8,78%,

в партии Гахария "За Грузию" — 7,76%.

Напомним, в Грузии в городе Марнеуле в 50 км от Тбилиси на избирательном участке мужчина бросил в урну десяток бюллетеней. После этого произошла стычка.

Также Новини.LIVE писали, что две политические силы в Грузии уже объявили о непризнании результатов выборов в парламент страны. Есть данные, что после выборов в стране может смениться президент.