Выборы в Грузии — какая партия набрала больше всего голосов

В Грузии прошли выборы в парламент — кто победил
На парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов после подсчета данных из 3088 участков. Было обработано 99,3% общего количества голосов.
Об этом сообщается на сайте Центризбиркома Грузии.
Выборы в Грузии — кто победил
По данным ЦИК Грузии, согласно результатам обработки 99,3% бюллетеней, "Грузинская мечта" набирает 54,08% голосов.
Также по этим данным:
- на втором месте "Коалиция за перемены" с 10,92%;
- "Единство — Национальное" — на третьем месте с 10,12% голосов;
- в "Сильной Грузии" — 8,78%,
- в партии Гахария "За Грузию" — 7,76%.
Напомним, в Грузии в городе Марнеуле в 50 км от Тбилиси на избирательном участке мужчина бросил в урну десяток бюллетеней. После этого произошла стычка.
Также Новини.LIVE писали, что две политические силы в Грузии уже объявили о непризнании результатов выборов в парламент страны. Есть данные, что после выборов в стране может смениться президент.
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