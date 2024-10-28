В Грузії тисячі людей зібралися на акції протесту

Грузини вийшли на акції протесту. Фото: Neil Hauer

У столиці Грузії Тбілісі тисячі людей зібрались під будівлею парламенту увечері в понеділок, 28 жовтня, на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів. Учасники протесту перекрили прилеглий проспект Руставелі.

Про це повідомляє Eurasianet.

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The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti- government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR — Davide Maria De Luca (@DM_Deluca) October 28, 2024

Акції протесту в Грузії

На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

"Можу заприсягтись, що буду з вами до кінця на європейському шляху, поки ми не досягнемо дверей Європи, що є нашою справжньою мрією", — зазначила вона.

Один із лідерів партії "Єдність — Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які відбудуться під міжнародним контролем.

Протестувальники біля будівлі парламенту в Тбілісі. Фото: Neil Hauer

Учасники акції протесту в Тбілісі. Фото: Neil Hauer

Натовп протестувальників біля будівлі парламенту. Фото: ІРП

Перед початком мітингу люди, які зібрались біля біля грузинського парламенту, освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Він прибув до Тбілісі для зустрічі з представниками влади, яких учаники акції протесту звинувачують в фальсифікації парламентських виборів.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів після підрахунку результатів з 3 088 виборчих дільниць.