В Грузії тисячі людей зібралися на акції протесту

Тисячі людей зібралися на акції протесту в Тбілісі — фото
У столиці Грузії Тбілісі тисячі людей зібрались під будівлею парламенту увечері в понеділок, 28 жовтня, на акцію протесту проти оголошених результатів парламентських виборів. Учасники протесту перекрили прилеглий проспект Руставелі.
Про це повідомляє Eurasianet.
The president of Georgia, de facto leader of the opposition, climb to the stage in front Tbilisi parliament during the first anti- government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR— Davide Maria De Luca (@DM_Deluca) October 28, 2024
Акції протесту в Грузії
На мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".
"Можу заприсягтись, що буду з вами до кінця на європейському шляху, поки ми не досягнемо дверей Європи, що є нашою справжньою мрією", — зазначила вона.
Один із лідерів партії "Єдність — Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які відбудуться під міжнародним контролем.
Перед початком мітингу люди, які зібрались біля біля грузинського парламенту, освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Він прибув до Тбілісі для зустрічі з представниками влади, яких учаники акції протесту звинувачують в фальсифікації парламентських виборів.
Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів після підрахунку результатів з 3 088 виборчих дільниць.
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