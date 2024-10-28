Масштабний мітинг у Тбілісі 28 жовтня — протестувальники освистали Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: скриншот з відео

У Тбілісі у понеділок, 28 жовтня, проходить масштабний мітинг після парламентських виборів. До Грузії прибув угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, якого освистали протестувальники.

Про це повідомляє Paper Kartuli.

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Відомо, що декілька автомобілів із прапорами Угорщини проїхали проспектом Руставелі. Учасники мітингу освистали їх. Також вони кричали: "Путін х**ло" та "росіяни".

Мітинг у Грузії. Фото: Paper Kartuli

Орбан зупинився в готелі "Марріотт" на проспекті Руставелі.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів після підрахунку результатів з 3 088 виборчих дільниць.

Також очільник Європейської Ради Шарль Мішель закликав відповідальні органи Грузії розслідувати повідомлення про порушення, що сталися під час голосування на парламентських виборах.