Масштабный митинг в Тбилиси 28 октября — протестующие освистали Виктора Орбана

В Тбилиси прибыл Орбан, которого освистали протестующие — видео
В Тбилиси в понедельник, 28 октября, проходит масштабный митинг после парламентских выборов. В Грузию прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан, которого освистали протестующие.
Об этом сообщает Paper Kartuli.
Орбан в Тбилиси
Известно, что несколько автомобилей с флагами Венгрии проехали по проспекту Руставели. Участники митинга освистали их. Также они кричали: "Путин — х**ло" и "русские".
Орбан остановился в отеле "Марриотт" на проспекте Руставели.
Напомним, на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов после подсчета результатов из 3088 избирательных участков.
Также глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал ответственные органы Грузии расследовать сообщения о нарушениях, произошедших во время голосования на парламентских выборах.
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