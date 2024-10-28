Масштабный митинг в Тбилиси 28 октября — протестующие освистали Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: скриншот с видео

В Тбилиси в понедельник, 28 октября, проходит масштабный митинг после парламентских выборов. В Грузию прибыл венгерский премьер-министр Виктор Орбан, которого освистали протестующие.

Об этом сообщает Paper Kartuli.

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Известно, что несколько автомобилей с флагами Венгрии проехали по проспекту Руставели. Участники митинга освистали их. Также они кричали: "Путин — х**ло" и "русские".

Митинг в Грузии. Фото: Paper Kartuli

Орбан остановился в отеле "Марриотт" на проспекте Руставели.

Напомним, на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов после подсчета результатов из 3088 избирательных участков.

Также глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал ответственные органы Грузии расследовать сообщения о нарушениях, произошедших во время голосования на парламентских выборах.