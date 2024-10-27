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В ЄС обговорять ситуацію у Грузії після парламентських виборів

27 жовтня 2024 23:26
Аркадій Пастула - Редактор
ЄС вимагає розслідування виборів у Грузії — заява Шарля Мішеля
Глава Євроради Шарль Мішель. Фото: REUTERS/Johanna Geron
Аркадій Пастула - Редактор

Глава Європейської Ради Шарль Мішель закликав відповідальні органи Грузії провести розслідування повідомлень про порушення, які сталися під час голосування на парламентських виборах. Він зазначив, що планує винести питання Грузії на обговорення неформальної зустрічі Європейської Ради 8 листопада.

Про це Шарль Мішель повідомив у соцмережі X у неділю, 27 жовтня.

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Мішель підкреслив, що Європейський Союз враховує попередні висновки ОБСЄ/БДІПЛ і закликав Центральну виборчу комісію та інші відповідні державні органи виконати свої обов'язки — оперативно, прозоро та незалежно розслідувати виборчі порушення та заяви про них.

"Ці передбачувані порушення мають бути серйозно з'ясовані та усунені. Ми повторюємо заклик ЄС до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курсу країни на вступ до ЄС, що також відповідає висновкам, зробленим у червні та жовтні цього року Європейською комісією", — зазначив глава Євроради.

Мішель зазначив, що конструктивний та інклюзивний діалог серед усіх політичних сил є надзвичайно важливим у цей момент. Він також повідомив, що на засіданні Європейської Ради в листопаді буде проведено оцінку ситуації та визначено подальші кроки у відносинах між ЄС та Грузією.

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Допис глави Євроради. Фото: скриншот

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" отримала понад 54% голосів після підрахунку результатів з 3088 виборчих дільниць. 

Також Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, вважаючи їх повністю сфальсифікованими.

розслідування політики Грузія Шарль Мішель Європейський союз вибори

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