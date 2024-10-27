ЕС требует расследования выборов в Грузии — заявление Шарля Мишеля

Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Глава Европейского Совета Шарль Мишель призвал ответственные органы Грузии провести расследование сообщений о нарушениях, произошедших во время голосования на парламентских выборах. Он отметил, что планирует вынести вопросы Грузии на обсуждение неформальной встречи Европейского Совета 8 ноября.

Об этом Шарль Мишель сообщил в соцсети X в воскресенье, 27 октября.

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Мишель подчеркнул, что Европейский Союз учитывает предварительные выводы ОБСЕ/БДИПЧ и призвал Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие государственные органы выполнить свои обязанности — оперативно, прозрачно и независимо расследовать избирательные нарушения и заявления о них.

"Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно выяснены и устранены. Мы повторяем призыв ЕС к руководству Грузии продемонстрировать свою твердую приверженность курсу страны на вступление в ЕС, что также соответствует выводам, сделанным в июне и октябре этого года Европейской комиссией", — отметил глава Евросовета.

Мишель отметил, что конструктивный и инклюзивный диалог среди всех политических сил является чрезвычайно важным в этот момент. Он также сообщил, что на заседании Европейского Совета в ноябре будет проведена оценка ситуации и определены дальнейшие шаги в отношениях между ЕС и Грузией.

Пост главы Евросовета. Фото: скриншот

Напомним, на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов после подсчета результатов с 3088 избирательных участков.

Также Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов, считая их полностью сфальсифицированными.