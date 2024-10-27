Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати парламентські вибори

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото: Голос Америки

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала парламентські вибори, які, на її думку, були тотально сфальсифіковані. Вона закликала громадян країни виходити на акції протесту.

Про це Зурабішвілі сказала під час виступу у неділю, 27 жовтня.

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Зурабішвілі заявила, що парламентські вибори були "тотально сфальсифіковані". Оскільки президент Грузії є незалежною інституцією, вона не визнає ці вибори.

За словами президентки, грузинський народ став жертвою російської спецоперації.

"Хочу сказати від імені єдиної незалежної інституції, що залишилася в цій державі, — я не визнаю ці вибори. Визнання цих виборів неможливе", — наголосила Зурабішвілі.

Вона наголосила, що визнання результатів виборів є фактично визнанням вступу Росії на територію Грузії.

"Я не для цього приїхала в цю країну, не для цього жили наші предки, і ми не змиримося з цим", — підсумувала президент.

Водночас вона оголосила про проведення мітингу на проспекті Руставелі в Тбілісі. Мітинг планується на завтра, 28 жовтня, о 19:00.

Раніше ми повідомляли, що на парламентських виборах у Грузії правляча проросійська партія "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів після підрахунку даних із 3088 дільниць. Було оброблено 99,3% від загальної кількості голосів.

Нагадаємо, у Грузії, у місті Марнеулі, у 50 км від Тбілісі, на виборчій дільниці чоловік вкинув в урну десяток бюлетенів. Після цього сталася сутичка.