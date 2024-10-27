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Президент Грузии отказалась признавать выборы

27 октября 2024 19:49
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать парламентские выборы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Голос Америки
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала парламентские выборы, которые, по ее мнению, были тотально сфальсифицированы. Она призвала граждан страны выходить на акции протеста.

Об этом Зурабишвили сказала во время выступления в воскресенье, 27 октября.

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Зурабишвили заявила, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы". Поскольку президент Грузии является независимым институтом, он не признает эти выборы.

По словам президента, грузинский народ пал жертвой российской спецоперации.

"Хочу сказать от имени единственного независимого института, оставшегося в этом государстве, — я не признаю эти выборы. Признание этих выборов невозможно", — подчеркнула Зурабишвили.

Она подчеркнула, что признание результатов выборов является фактически признанием вступления России на территорию Грузии.

"Я не для этого приехала в эту страну, не для этого жили наши предки, и мы не смиримся с этим", — подытожила президент.

В то же время она объявила о проведении митинга на проспекте Руставели в Тбилиси. Митинг планируется на завтра, 28 октября, в 19.00.

Ранее мы сообщали, что на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов после подсчета данных из 3088 участков. Было обработано 99,3% общего количества голосов.

Напомним, в Грузии, в городе Марнеул, в 50 км от Тбилиси, на избирательном участке мужчина бросил в урну десяток бюллетеней. После этого произошла стычка.

выборы парламент Россия Грузия Саломе Зурабишвили

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