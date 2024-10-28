В Грузии тысячи людей собрались на акции протеста

Грузины вышли на акции протеста. Фото: Neil Hauer

В столице Грузии Тбилиси тысячи человек собрались под зданием парламента в понедельник, 28 октября, на акцию протеста против объявленных результатов парламентских выборов. Участники протеста перекрыли близлежащий проспект Руставели.

Об этом сообщает Eurasianet.

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President of Georgia, de facto leader of opposition, climb to stage in front Tbilisi parliament during the first anti- government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR — Davide Maria De Luca (@DM_Deluca) October 28, 2024

Акции протеста в Грузии

На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".

"Могу поклясться, что буду с вами до конца на европейском пути, пока мы не достигнем дверей Европы, являющихся нашей настоящей мечтой", — отметила она.

Один из лидеров партии "Единство — Национальное движение" Георгий Вашадзе на митинге заявил, что оппозиция требует повторных выборов, которые состоятся под международным контролем.

Протестующие около здания парламента в Тбилиси. Фото: Neil Hauer

Участники акции протеста в Тбилиси. Фото: Neil Hauer

Толпа протестующих возле здания парламента. Фото: ИРП

Перед началом митинга собравшиеся возле грузинского парламента люди освистали премьера Венгрии Виктора Орбана. Он прибыл в Тбилиси для встречи с представителями власти, которых участники акции протеста обвиняют в фальсификации парламентских выборов.

Напомним, на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов после подсчета результатов из 3 088 избирательных участков.