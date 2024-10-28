В Грузии тысячи людей собрались на акции протеста

Тысячи людей собрались на акции протеста в Тбилиси — фото
В столице Грузии Тбилиси тысячи человек собрались под зданием парламента в понедельник, 28 октября, на акцию протеста против объявленных результатов парламентских выборов. Участники протеста перекрыли близлежащий проспект Руставели.
Об этом сообщает Eurasianet.
President of Georgia, de facto leader of opposition, climb to stage in front Tbilisi parliament during the first anti- government protest after saturday's vote pic.twitter.com/5hQye303mR— Davide Maria De Luca (@DM_Deluca) October 28, 2024
Акции протеста в Грузии
На митинге выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что голоса собравшихся на выборах "были украдены".
"Могу поклясться, что буду с вами до конца на европейском пути, пока мы не достигнем дверей Европы, являющихся нашей настоящей мечтой", — отметила она.
Один из лидеров партии "Единство — Национальное движение" Георгий Вашадзе на митинге заявил, что оппозиция требует повторных выборов, которые состоятся под международным контролем.
Перед началом митинга собравшиеся возле грузинского парламента люди освистали премьера Венгрии Виктора Орбана. Он прибыл в Тбилиси для встречи с представителями власти, которых участники акции протеста обвиняют в фальсификации парламентских выборов.
Напомним, на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов после подсчета результатов из 3 088 избирательных участков.
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