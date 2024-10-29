Выборы в Грузии — США предупредили страну о последствиях

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: Department of State

В США призвали правительство Грузии отказаться от антидемократических действий. Грузинские власти должны поддерживать стремление своего народа к евроатлантической интеграции.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Европейская правда".

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США не исключают возможности "дальнейших последствий" для Грузии, если правительство страны не изменит курс своей деятельности и продолжит отдаляться от демократических принципов и евроатлантической интеграции.

"США призывают грузинские власти подумать о том, каких отношений они хотят с евроатлантическим сообществом, а не укреплять политику, которую восхваляют авторитаристы", — отметил Миллер.

Он добавил, что более 80% граждан Грузии хотят видеть страну интегрированной в ЕС и НАТО. Эта цель закреплена в конституции страны, а в ходе предвыборной кампании все партии поддерживали эти стремления.

"Но партия власти приняла меры, несовместимые с этим курсом", — сказал спикер Государственного департамента США.

Миллер подчеркнул, что грузинское правительство может перейти на демократический евроатлантический путь, соблюдая верховенство закона, устранив недостатки в избирательном процессе, отменив антидемократические законы и приложив усилия для выполнения рекомендаций по реформам, необходимых для вступления в ЕС.

"В этом году мы последовательно призывали правительство Грузии отказаться от своих антидемократических действий и вернуться на евроатлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если курс деятельности грузинского правительства не изменится", — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, в столице Грузии Тбилиси тысячи человек собрались под зданием парламента на акцию протеста против объявленных результатов парламентских выборов.

Грузинские оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов и требуют проведения повторного голосования.

Ранее мы писали о том, что на парламентских выборах в Грузии правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" получила более 54% голосов после подсчета результатов из 3088 избирательных участков.