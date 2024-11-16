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Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

16 листопада 2024 20:04
Ольга Антоновська - редактор
Протести в Грузії — що відбувається в країні після оголошення результатів виборів
Протести в Грузії. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Невдоволення результатами парламентських виборів у Грузії зростає. В країні спалахують протести, а голову центральної виборчої комісії облили чорною фарбою.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа" в суботу, 16 листопада.

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Як повідомляє видання, представник опозиції Давид Кіртадзе облив голову центральної виборчої комісії Грузії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою. Це відбулось на засіданні, де мали затвердити результати парламентських виборів. Каландарішвілі із зали вивели охоронці, а засідання перервали. 

"Згодом голова ЦВК продовжив засідання із пов'язкою", — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, скандал стався після того, як Георгій Каландарішвілі повідомив, що партія "Грузинська мрія" отримала 53,93% голосів на виборах. Давид Кіртадзе заперечив ці результати. За інформацією опозиції та неурядових організацій, на виборах не було забезпечено таємницю голосування.

Як повідомило видання, паралельно із засіданням біля стін будівлі ЦВК відбулася акція протесту. Про проведення мітингу раніше оголосила частина опозиції, громадські організації та студенти.

"Протестувальники вимагають повернути їхні голоси та провести повторні вибори. На місці мобілізовано велику кількість поліції, на центральні ворота повісили замок", — інформує видання.

Нагадаємо, раніше у столиці Грузії Тбілісі тисячі людей зібрались під будівлею парламенту. Акцію протесту організували через результати парламентських виборів.

Президент самопроголошеної республіки Абхазія Аслан Бжанія повідомив, що готовий піти у відставку. Це рішення він прийняв на тлі масових протестів людей.

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