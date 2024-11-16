Протести в Абхазії — чинний президент Бжанія готовий піти у відставку

Аслан Бжанія. Фото: Sputnik

Президент самопроголошеної республіки Абхазія заявив, що готовий піти у відставку. Однак він зробить це після того, як протестувальники покинуть будівлю його адміністрації в Сухумі. Передували такому рішенню демонстрації проти угоди з Росією.

Про це повідомляє "Ехо Кавказа" у суботу, 16 листопада.

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Президент Абхазії Аслан Бжанія готовий піти у відставку

За інформацією видання, абхазький лідер Аслан Бжанія зібрав прихильників у своєму рідному селі Тамиш. На мітингу він заявив, що готовий піти з посади.

За його словами, на депутатів парламенту тиснуть, аби вони ухвалили рішення про його відставку. Однак Бжанія переконаний, що таке рішення не буде прийняте, а навіть якщо його й приймуть — цього не виконають.

"Я не хочу, щоб у вас склалося враження, що я тримаюся за владу. Ні, я хочу сказати наступне: якщо не буде конституційних форм розвитку, якщо ми не дотримуватимемося Конституції, наша держава цього не витримає", — сказав Бжанія.

Він зазначив, що захоплені будівлі мають звільнити. Тільки після цього він готовий відмовитись від влади.

"Я готовий призначити вибори, готовий подати у відставку та піти на вибори. Віцепрезидент керуватиме країною. І нехай люди скажуть, кого вони підтримують. Нехай правда стане результатом волевиявлення", — зазначив Бжанія.

Нагадаємо, в Грузії відбулись протести через результати виборів. Люди вважали їх нечесними.

В Ізраїлі спалахнули протести через звільнення міністра оборони Йоава Галланта. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив посадовця, пославшись на "кризу довіри".