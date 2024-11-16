Протесты в Абхазии – действующий президент Бжания готов уйти в отставку

Аслан Бжания. Фото: Sputnik

Президент самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что готов уйти в отставку. Однако он сделает это после того, как протестующие покинут здание его администрации в Сухуме. Предшествовали такому решению демонстрации против соглашения с Россией.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" в субботу, 16 ноября.

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Президент Абхазии Аслан Бжания готов уйти в отставку

По информации издания, абхазский лидер Аслан Бжания собрал поклонников в своем родном селе Тамыш. На митинге он заявил, что готов уйти с должности.

По его словам, на депутатов парламента давят, чтобы они приняли решение об его отставке. Однако Бжания убежден, что такое решение не будет принято, а если его и примут — этого не выполнят.

"Я не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что я держусь за власть. Нет, я хочу сказать следующее: если не будет конституционных форм развития, если мы не будем соблюдать Конституцию, наше государство этого не выдержит", — сказал Бжания.

Он отметил, что захваченные здания должны быть освобождены. Только после этого он готов отказаться от власти.

"Я готов назначить выборы, готов подать в отставку и уйти на выборы. Вице-президент будет руководить страной. И пусть люди скажут, кого они поддерживают. Пусть правда станет результатом волеизъявления", — отметил Бжания.

Напомним, в Грузии прошли протесты из-за результатов выборов. Люди считали их нечестными.

В Израиле вспыхнули протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галланта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил чиновника, сославшись на "кризис доверия".