Ізраїльтяни вийшли на протести після того, як Нетаньягу звільнив міністра оборони

Протести у Тель-Авіві. Фото: Jack GUEZ/AFP

У вівторок увечері, 5 листопада, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галланта з посади, пославшись на "кризу довіри", яка "поглиблювалася". У зв'язку з цим незгодні вийшли на шосе Аялон у Тель-Авіві, перекривши рух та влаштовуючи підпали.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Читайте також:

Що відомо

Видання пише, що серед тих, хто закликає до протестів, є антиурядові групи і сім'ї заручників, які звинувачують Нетаньягу в політичних іграх і в тому, що він наражає на небезпеку їхніх близьких.

На тлі цього поліція вже встановлює барикади біля резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі та біля штаб-квартири ЦАХАЛ у Тель-Авіві.

Крім Тель-Авіва, протести також фіксують у Хайфі, Нетанії та Беер-Шеві.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль через ситуацію в Секторі Газа. Штати встановили низку вимог, які країна має виконати до 13 листопада.

Також ми писали, що парламент Ізраїлю у понеділок 28 жовтня проголосував за заборону діяльності агентства Організації Об'єднаних Націй у справах палестинських біженців (БАПОР) на ізраїльській території. Співробітники цієї агенції звинувачуються у зв'язках з терористами.