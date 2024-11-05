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Нетаньягу звільнив голову Міноборони Ізраїлю — почалися протести

5 листопада 2024 23:54
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ізраїльтяни вийшли на протести після того, як Нетаньягу звільнив міністра оборони
Протести у Тель-Авіві. Фото: Jack GUEZ/AFP
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У вівторок увечері, 5 листопада, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив міністра оборони Йоава Галланта з посади, пославшись на "кризу довіри", яка "поглиблювалася". У зв'язку з цим незгодні вийшли на шосе Аялон у Тель-Авіві, перекривши рух та влаштовуючи підпали.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Що відомо

Видання пише, що серед тих, хто закликає до протестів, є антиурядові групи і сім'ї заручників, які звинувачують Нетаньягу в політичних іграх і в тому, що він наражає на небезпеку їхніх близьких.

На тлі цього поліція вже встановлює барикади біля резиденції прем'єр-міністра в Єрусалимі та біля штаб-квартири ЦАХАЛ у Тель-Авіві.

Крім Тель-Авіва, протести також фіксують у Хайфі, Нетанії та Беер-Шеві.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Ізраїль через ситуацію в Секторі Газа. Штати встановили низку вимог, які країна має виконати до 13 листопада.

Також ми писали, що парламент Ізраїлю у понеділок 28 жовтня проголосував за заборону діяльності агентства Організації Об'єднаних Націй у справах палестинських біженців (БАПОР) на ізраїльській території. Співробітники цієї агенції звинувачуються у зв'язках з терористами.

пожежа поліція Беньямін Нетаньягу протести війна Ізраїль

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