Ізраїль звинуватив агентство ООН у зв'язках з терористами

Ізраїльські демонстранти. Фото ілюстративне: Malta Today

Парламент Ізраїлю у понеділок, 28 жовтня, проголосував за заборону діяльності агенства Організації Об'єднаних Націй у справах палестинських біженців (БАПОР) на ізраїльській території. Співробітників цього агентства звинувачують у зв'язках з терористами.

Про це інформує The Times of Israel.

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Відомо, що за законопроєкт, який фактично забороняє БАПОР працювати на ізраїльській території, проголовували 92 парламентарі, проти — лише 10.

"Ізраїль стверджує, що понад 10 відсотків співробітників БАПОР в Газі пов'язані з терором, а навчальні заклади під егідою організації постійно підбурюють до ненависті до Ізраїлю і прославляють терор", — йдеться у повідомленні.

Інший ухвалений законопроєкт забороняє державним органам влади вступати в будь-які контакти з БАПОР. Це суттєво обмежить діяльність агентства у Газі та на Західному березі річки Йордан.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ухвалення цих законопроєктів стане "катастрофою". Також голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель попередив, що це "матиме катастрофічні наслідки".

Раніше ми писали, що в Україні зробили заяву після зустрічі генсека ООН Антоніу Гутерреша з російським диктатором Володимиром Путіним у Казані. Генсеку відмовили у візиті до України.