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Генсеку нібито відмовили у візиті в Україну — в ООН відреагували

25 жовтня 2024 19:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Гутеррешу начебто відмовили у візиті до України — в ООН відреагували
Генсек ООН Антоніу Гутерреш тисне руку російському диктатору Володимиру Путіну на саміті БРІКС у Росії. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В Організації об'єднаних націй (ООН) відреагували на інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський скасував зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем в Україні. Там кажуть, що візит відбудеться, але не уточнили коли.

Про це повідомляє Суспільне.

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Заступник речника генсека ООН Фархан Хак не підтвердив, що візит Гутерреша в Україну скасували зі сторони Києва через саміт БРІКС.

"Ми намагаємося організувати візит у взаємно зручний час. Зеленський і Гутерреш обговорили візит під час зустрічі у вересні", — сказав Хак.

Нагадаємо, 25 жовтня агентство AFP та "Українська правда" з посиланням на джерела в Офісі президента України повідомили, що Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України через його візит на саміт БРІКС в Росії. 

Зазначимо, що Гутерреш прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна і відвідав саміт БРІКС у місті Казань, який відбувся 22-24 жовтня.

У МЗС Україні нагадали, що Гутерреш відхилив запрошення України приїхати на Саміт миру, проте поїхав до Росії. У дипломатичному відомстві підкреслили, що своїми діями генеральний секретар ООН "шкодить репутації Організації Об'єднаних Націй".

володимир путін Володимир Зеленський ООН БРІКС Антоніу Гутерреш Росія

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