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Генсеку якобы отказали в визите в Украину — в ООН отреагировали

25 октября 2024 19:21
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Гутеррешу якобы отказали в визите в Украину — в ООН отреагировали
Генсек ООН Антониу Гутерреш жмет руку российскому диктатору Владимиру Путину на саммите БРИКС в России. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Организации объединенных наций (ООН) отреагировали на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Украине. Там говорят, что визит состоится, но не уточнили когда.

Об этом сообщает Суспільне.

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Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак не подтвердил, что визит Гутерреша в Украину отменили со стороны Киева из-за саммита БРИКС.

"Мы пытаемся организовать визит во взаимно удобное время. Зеленский и Гутерреш обсудили визит во время встречи в сентябре", — сказал Хак.

Напомним, 25 октября агентство AFP и "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины сообщили, что Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину из-за его визита на саммит БРИКС в России.

Отметим, что Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина и посетил саммит БРИКС в городе Казань, состоявшийся 22-24 октября.

В МИД Украины напомнили, что Гутерреш отклонил приглашение Украины приехать на Саммит мира, однако уехал в Россию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что своими действиями генеральный секретарь ООН "вредит репутации Организации Объединенных Наций".

владимир путин Владимир Зеленский ООН БРИКС Антониу Гутерриш Россия

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