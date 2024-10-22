Генсек ООН прийняв запрошення Путіна до саміту БРІКС — реакція МЗС України

Генсек ООН зібрався до Путіна на саміт БРІКС — у МЗС відреагували
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "шкодить репутації Організація Об'єднаних Націй". Причина — генсек Гутерреш прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна на зустріч БРІКС у Казані.
Про це йдеться у заяві МЗС України, що опублікована в соцмережі X.
Заява МЗС щодо генсека ООН Гутерреша
У повідомленні МЗС Україні зазначено, що Антоніу Гутерреш відхилив запрошення України приїхати на Саміт миру, проте позитивно відреагував на запрошення російського диктатора до саміту БРІКС.
"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", — пише МЗС.
Проведення саміту БРІКС у Казані заплановане з 22 по 24 жовтня. Як раніше писав The Telegraph, Путін збирається зустрітися із лідерами понад двох десятків країн, зокрема Китаю, Індії, та генсеком ООН.
Нагадаємо, як повідомляло агентство AP, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує зустрітися з Володимиром Путіним у жовтні та взяти участь у саміті БРІКС у Казані.
Також Новини.LIVE писали, які країни стануть новими учасниками об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Це будуть Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія. Одним з основних критеріїв вибору нових членів БРІКС був географічний фактор.
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