Генсек ООН прийняв запрошення Путіна до саміту БРІКС — реакція МЗС України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Фото: Reuters

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "шкодить репутації Організація Об'єднаних Націй". Причина — генсек Гутерреш прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна на зустріч БРІКС у Казані.

Про це йдеться у заяві МЗС України, що опублікована в соцмережі X.

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У повідомленні МЗС Україні зазначено, що Антоніу Гутерреш відхилив запрошення України приїхати на Саміт миру, проте позитивно відреагував на запрошення російського диктатора до саміту БРІКС.

Допис МЗС. Фото: скриншот

"Генеральний секретар ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Натомість він прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", — пише МЗС.

Проведення саміту БРІКС у Казані заплановане з 22 по 24 жовтня. Як раніше писав The Telegraph, Путін збирається зустрітися із лідерами понад двох десятків країн, зокрема Китаю, Індії, та генсеком ООН.

Нагадаємо, як повідомляло агентство AP, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує зустрітися з Володимиром Путіним у жовтні та взяти участь у саміті БРІКС у Казані.

Також Новини.LIVE писали, які країни стануть новими учасниками об'єднання БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР). Це будуть Аргентина, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія. Одним з основних критеріїв вибору нових членів БРІКС був географічний фактор.