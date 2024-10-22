Генсек ООН принял приглашение Путина на саммит БРИКС — реакция МИД Украины

Генсек ООН собрался к Путину на саммит БРИКС — в МИД отреагировали
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "вредит репутации Организации Объединенных Наций". Причина — генсек Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина на встречу БРИКС в Казани.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое опубликовано в соцсети X.
Заявление МИД по поводу генсека ООН Гутерреша
В сообщении МИД Украины указано, что Антониу Гутерреш отклонил приглашение Украины приехать на Саммит мира, однако положительно отреагировал на приглашение российского диктатора на саммит БРИКС.
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Зато он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он лишь вредит репутации ООН", — пишет МИД.
Проведение саммита БРИКС в Казани запланировано с 22 по 24 октября. Как ранее писал The Telegraph, Путин собирается встретиться с лидерами более двух десятков стран, включая Китай, Индию, и генсеком ООН.
Напомним, как сообщало агентство AP, лидер Китая Си Цзиньпин планирует встретиться с Владимиром Путиным в октябре и принять участие в саммите БРИКС в Казани.
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