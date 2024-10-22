Генсек ООН принял приглашение Путина на саммит БРИКС — реакция МИД Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "вредит репутации Организации Объединенных Наций". Причина — генсек Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина на встречу БРИКС в Казани.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, которое опубликовано в соцсети X.

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В сообщении МИД Украины указано, что Антониу Гутерреш отклонил приглашение Украины приехать на Саммит мира, однако положительно отреагировал на приглашение российского диктатора на саммит БРИКС.

Сообщение МИД. Фото: скриншот

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Зато он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он лишь вредит репутации ООН", — пишет МИД.

Проведение саммита БРИКС в Казани запланировано с 22 по 24 октября. Как ранее писал The Telegraph, Путин собирается встретиться с лидерами более двух десятков стран, включая Китай, Индию, и генсеком ООН.

Напомним, как сообщало агентство AP, лидер Китая Си Цзиньпин планирует встретиться с Владимиром Путиным в октябре и принять участие в саммите БРИКС в Казани.

Также Новини.LIVE писали, какие страны станут новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Это будут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Одним из основных критериев выбора новых членов БРИКС был географический фактор.