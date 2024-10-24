Зеленський різко відреагував на саміт БРІКС у Казані

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у День Організації об'єднаних націй особливо важливо показати, що ця організація справді є гарантом справедливості і свободи для кожної незалежної країни. Він також нагадав, що саме зараз лідери деяких країн перебувають на путінському саміті БРІКС в Казані.

Про це Зеленський сказав у День ООН у четвер, 24 жовтня.

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Зеленський нагадав, що саме зараз, у День ООН, лідери деяких держав зібралися на путінському саміті у Казані, повз який, найімовірніше, переміщуються військові КНДР, які готуються до війни з Україною. Він також нагадав, що від інших країн і досі можна почути слова про "недопущення напруги".

"Ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує і депортує, а той, хто обʼєднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН", — заявив президент.

Він додав, що якщо Україна зможе закінчити цю війну справедливим миром, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати агресивну війну, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право.

"Йдеться не тільки про Україну. Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати", — зазначив президент.

Він також наголосив, що сприяти завершенню війни має ООН, а не окремо створені ініціативи.

"Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як Саміт миру", — пояснив президент свою думку.

Наостанок Зеленський нагадав, що День ООН має відзначатися в усьому світі, а не в Казані — місті на території держави-агресорки.

Раніше ми писали, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна на зустріч БРІКС у Казані.

Також Міністерство закордонних справ України прокоментувало підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані.