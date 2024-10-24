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Зеленский сделал резкое заявление о саммите БРИКС в России

24 октября 2024 12:29
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский резко отреагировал на саммит БРИКС в Казани
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в День Организации объединенных наций особенно важно показать, что эта организация действительно гарант справедливости и свободы для каждой независимой страны. Он также напомнил, что именно сейчас лидеры некоторых стран находятся на путинском саммите БРИКС в Казани.

Об этом Зеленский сказал в День ООН в четверг, 24 октября.

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Зеленский напомнил, что именно сейчас в День ООН лидеры некоторых государств собрались на путинском саммите в Казани, мимо которого, скорее всего, перемещаются военные КНДР, готовящиеся к войне с Украиной. Он также напомнил, что от других стран до сих пор можно услышать слова о "недопущении напряжения".

"Мы все равно знаем: победит не преступник, не разрушающий и депортирующий, а тот, кто объединяет народы на основе фундаментальных человеческих ценностей и Устава ООН", — заявил Президент.

Он добавил, что если Украина сможет закончить эту войну справедливым миром, любой другой народ, против которого могут планировать агрессивную войну, сможет быть уверенным, что миру хватит сил и единства, чтобы защитить международное право.

"Речь идет не только об Украине. Сегодня, в Международный день ООН, особенно нужно об этом сказать", — отметил Президент.

Он также подчеркнул, что содействовать завершению войны должна ООН, а не отдельно созданные инициативы.

"Сказать тогда, когда цель, ради которой создана ООН, защищают не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как Крымская платформа или как Саммит мира", — пояснил Президент свое мнение.

Напоследок Зеленский напомнил, что День ООН должен отмечаться по всему миру, а не в Казани — городе на территории государства-агрессора.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина на встречу БРИКС в Казани.

Также Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани.

Украина владимир путин Владимир Зеленский ООН БРИКС

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