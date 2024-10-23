В МЗС відреагували на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані

Будівля МЗС України. Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України прокоментувало підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані. Відомство звернуло увагу на пункт 36 підсумкової декларації саміту БРІКС, в якому його учасники нагадали про власні національні позиції щодо ситуації в Україні, свою відданість цілям і принципам Статуту ООН, а також мирному врегулюванню та дипломатії.

Відповідна заява оприлюднена на сторінці МЗС у середу, 23 жовтня.

Читайте також:

МЗС про декларацію БРІКС

У Міністерстві закордонних справ вважають, що ця декларація підтверджує провал Росії в її спробах "експортувати" неоімперіалістичні ідеї та змінити міжнародний правопорядок через агресію проти України. Зазначається, що зусилля Москви нав’язати концепцію альтернативної позиції так званого "Глобального Півдня" знову зазнали невдачі.

"Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Саміт БРІКС лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні", — йдеться в повідомлені.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "шкодить репутації Організації Об'єднаних Націй". Причина — генсек Гутерреш прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна на зустріч БРІКС у Казані.

Нагадаємо, Польща посилить свій вплив на дипломатичні установи РФ у країні у разі збільшення диверсійних дій Москви. Польща вже запровадила обмеження пересування російських дипломатів тільки в межах Мазовецького воєводства, але може взагалі виставити посла Росії Сергія Андрєєва.