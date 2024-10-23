В МИД отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

Здание МИД Украины. Фото: МИД

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани. Ведомство обратило внимание на пункт 36 итоговой декларации саммита БРИКС, в котором его участники напомнили о собственных национальных позициях по ситуации в Украине, своей приверженности целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии.

Соответствующее заявление обнародовано на странице МИД в среду, 23 октября.

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В Министерстве иностранных дел считают, что эта декларация подтверждает провал России в ее попытках "экспортировать" неоимпериалистические идеи и изменить международный правопорядок из-за агрессии против Украины. Отмечается, что усилия Москвы навязать концепцию альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" снова потерпели неудачу.

"Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции в отношении российской агрессии против Украины. Саммит БРИКС лишь в очередной раз засвидетельствовал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении", — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "вредит репутации Организация Объединенных Наций". Причина – генсек Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина на встречу БРИКС в Казани.

Напомним, Польша ужесточит свое влияние на дипломатические учреждения РФ в стране в случае увеличения диверсионных действий Москвы. Польша уже ввела ограничение передвижения российских дипломатов только в пределах Мазовецкого воеводства, но может вообще выдворить посла России Сергея Андреева.