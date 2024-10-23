Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани arrow

МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

23 октября 2024 19:58
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В МИД отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани
Здание МИД Украины. Фото: МИД
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани. Ведомство обратило внимание на пункт 36 итоговой декларации саммита БРИКС, в котором его участники напомнили о собственных национальных позициях по ситуации в Украине, своей приверженности целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии.

Соответствующее заявление обнародовано на странице МИД в среду, 23 октября.

Читайте также:

МИД о декларации БРИКС

В Министерстве иностранных дел считают, что эта декларация подтверждает провал России в ее попытках "экспортировать" неоимпериалистические идеи и изменить международный правопорядок из-за агрессии против Украины. Отмечается, что усилия Москвы навязать концепцию альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" снова потерпели неудачу.

"Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции в отношении российской агрессии против Украины. Саммит БРИКС лишь в очередной раз засвидетельствовал, что мировое большинство остается на стороне Украины в ее стремлении", — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "вредит репутации Организация Объединенных Наций". Причина – генсек Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина на встречу БРИКС в Казани.

Напомним, Польша ужесточит свое влияние на дипломатические учреждения РФ в стране в случае увеличения диверсионных действий Москвы. Польша уже ввела ограничение передвижения российских дипломатов только в пределах Мазовецкого воеводства, но может вообще выдворить посла России Сергея Андреева.

Украина МИД ООН россия БРИКС война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

21:02 Военный на контракте — могут ли его переводить из одной в/ч в другую

20:40 США предоставят Украине 20 млрд долларов — главное из обращения Зеленского

20:37 Нападение на оборонное предприятие в Турции — детали теракта

20:31 Ветер будет сносить с ног — синоптики предупредили украинцев о погоде на завтра

20:00 Перевод военного в другой вид ВСУ — возможно ли это

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

19:59 Стало известно, кто займет должность нового генпрокурора

19:58 МИД Украины прокомментировал итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани

19:54 В ОГП назвали области, где наибольший процент прокуроров с инвалидностью

19:20 В Харьков возвращается солнце и дневное тепло — синоптики дали прогноз на завтра

19:02 Украина рискует не получить 4 млрд евро выплат от ЕС — какая причина

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

19:36 Громкое заявление Буданова и прибытие солдат КНДР в Россию — Просто.Новини

Text

18:29 Врач назвала главную причину смертности в Украине

Text

17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

Text

16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают