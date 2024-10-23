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Польща може вигнати посла РФ — за яких умов це може статись

23 жовтня 2024 02:18
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Якщо Москва посилить свої диверсії проти Польщі, то російського посла можуть вигнати з країни
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: facebook.com/radeksikorski
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Польща посилить свій вплив на дипломатичні установи РФ у країні у разі збыльшення диверсійних дій Москви. Польща вже запровадила обмеження пересування російських дипломатів тільки в межах Мазовецького воєводства, але може взагалі видворити посла Росії Сергія Андрєєва. 

Про це в інтерв'ю TVP Info заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. 

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За його словами, Москва продовжує проводити проти Польщі гібридні атаки. Наприклад, це стосується активного поширення дезинформації, хакерських атак на важливі державні установи країни, зусиль на посилення незаконної міграції через кордони Польщі й так далі. 

"Якщо ми виженемо посла, вони, звичайно, зроблять те саме. Цього поки не сталося, але якщо диверсії продовжаться, виключати це не можна", — зазначив Сікорський.

Нагадаємо, у Польщі провели опитування, під час якого більш ніж половина респондентів заявили, що польська влада має відправляти чоловіків призовного віку назад в Україну. Також рекордно знизилась кількість поляків, які не проти прийому біженців з України.

Також ми писали, що у Варшаві відбулась акція "Повернення додому" на підтримку українських військовополонених. Мета — нагадати світові, що тисячі українців досі страждають у російському полоні. 

МЗС війна в Україні росія Польща диверсія дипломатія

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