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Більш ніж половина опитаних поляків хоче, щоб чоловіків повернули в Україну

11 жовтня 2024 14:47
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Польщі провели опитування щодо ставлення до українських біженців та війни
Українці у Варшаві, Польща, 20 лютого 2022 року. Фото: Wojtek Radwanski/AFP
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Польщі більш ніж половина з опитаних заявили, що польська влада повинна відправляти чоловіків призовного віку назад в Україну. Також рекордно знизилась кількість поляків, які не проти прийому біженців з України.

Про це йдеться в опитуванні, дані якого процитувало Euractiv.

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Що думають поляки про українських біженців

У Польщі провели опитування від Національного статистичного управління, де в респондентів цікавились їх ставленням до прийому біженців з України та чи вважають вони за потрібне повернення додому військовозобов'язаних українців.

Відтак лише 53% поляків згодні з тим, щоб Польща й надалі приймала українських біженців, що є найнижчим показником в країні з лютого 2022 року — тоді за таку ініціативу виступили 94% опитаних та зберігався на рівні вище 80% впродовж всього 2022 року.

Проти прийняття українських біженців виступило 40% опитаних, тоді як у березні 2022 року таку думку висловило лише 3%. Втім, з опитаних людей, які не проти прийому біженців, милосерднішими були чоловіки (60%), ніж жінки (47%) 

У контексті партій теж є суттєва різниця. 68% поляків, які є прихильниками лівих партій, виступили за необхідність допомагати прихистком українцям й надалі, а "праві" поляки підтримали таку думку лише у кількості 53% від опитаних. 

Дослідники вважають, що таке різке падіння підтримки пов'язане з "зерновою кризою".

Яка думка поляків про військовозобов'язаних чоловіків з України

Також виявилось, що 67% опитаних підтримують ідею відправлення чоловіків з України призовного віку назад додому. І лише 22% висловилися проти такої ініціативи. Щодо партійних прихильників, то найчастіше проти такого рішення виступали прихильники лівої партії, а виборці Конфедерації (PfE/ESN), які асоціюються з антиукраїнськими настроями, найбільше виступають за нього.

Що думають поляки про закінчення війни в Україні

46% опитаних поляків хочуть, щоб Україна не здавалася та продовжувала воювати, але 39% заявили, що підтримують мир і вважають, що немає нічого поганого у територіальних чи політичних поступках України Росії.

Цікаво, що поляки стали менше боятися ядерної загрози з боку Росії Україні. Зокрема кожен другий поляк, або ж 51% з опитаних висловили свої побоювання, хоча на початку повномасштабного вторгнення таку думку висловило 77%. 

Нагадаємо, у польському місті Щецин стався скандал — пасажири побили українця-таксиста

Також відомо, що у Любліні триває кампанія з набору до добровольчого українського легіону. Вже відомо скільки заявок надійшло з різних куточків Європи. 

Цікаво, що генеральний консул України у Любліні Олег Куць заявив, що чоловікам, які захочуть долучитися до Українського легіону в Польщі, отримають виплати та право на перетин кордону. 

Польща українці біженці опитування війна в Україні

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