У Польщі пасажири побили українського таксиста — відео конфлікту
У польському місті Щецині пасажири побили таксиста з України. Також вони називали його "ганчіркою".
Відео конфлікту поширилося у соцмережах у четвер, 10 жовтня.
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Побиття таксиста з України у Польщі
У мережі пишуть, що конфлікт розпочався з відмови таксиста безкоштовно везти пасажирів.
Згідно з іншою версією, пасажири наполягали на тому, щоб водій змінив маршрут і відвіз їх в інше місце. Після його відмови вони вдалися до фізичного насилля та словесних образ, принижуючи його і називаючи "ганчіркою".
Точна дата інциденту наразі залишається невідомою.
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