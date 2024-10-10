У Польщі пасажири побили українського таксиста

Пасажири та таксист у Польщі. Фото: скриншот

У польському місті Щецині пасажири побили таксиста з України. Також вони називали його "ганчіркою".

Відео конфлікту поширилося у соцмережах у четвер, 10 жовтня.

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Побиття таксиста з України у Польщі

У мережі пишуть, що конфлікт розпочався з відмови таксиста безкоштовно везти пасажирів.

Згідно з іншою версією, пасажири наполягали на тому, щоб водій змінив маршрут і відвіз їх в інше місце. Після його відмови вони вдалися до фізичного насилля та словесних образ, принижуючи його і називаючи "ганчіркою".

Точна дата інциденту наразі залишається невідомою.

Нагадаємо, у Хмельницькому в одному з гуртожитків побили 15-річного студента, через що його госпіталізували.

Також у Києві троє чоловіків побили співробітника СБУ. Правоохоронці затримали одного з нападників, який згодом отримав вирок суду.