У Хмельницькому 15-річного студента побили в гуртожитку — що відомо

У Хмельницькому в гуртожитку побили 15-річного студента — в якому він стані
У Хмельницькому в гуртожитку побили 15-річного студента. Внаслідок цього він потрапив до лікарні.
Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області у четвер, 10 жовтня.
Побиття хлопця в гуртожитку
"Подія сталася 2 жовтня близько 23:00 години в одному з гуртожитків м. Хмельницький. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив молодшого, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні", — йдеться у повідомленні.
А 3 жовтня працівники поліції за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановили та допитали всіх учасників та свідків конфлікту.
Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження. За результатами експертиз буде вирішуватись питання повідомлення про підозру.
Нагадаємо, у Києві троє чоловіків порушили комендантську годину та побили співробітника Служби безпеки України. Правоохоронці затримали одного з нападників, який згодом був засуджений.
Раніше у Києві правоохоронці затримали двох молодиків, які побили та пограбували неповнолітніх біля станції метро в Печерському районі.
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