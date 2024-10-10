У Хмельницькому 15-річного студента побили в гуртожитку — що відомо

Чоловік після бійки. Фото ілюстративне: Pexels

У Хмельницькому в гуртожитку побили 15-річного студента. Внаслідок цього він потрапив до лікарні.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області у четвер, 10 жовтня.

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Побиття хлопця в гуртожитку

"Подія сталася 2 жовтня близько 23:00 години в одному з гуртожитків м. Хмельницький. Між двома студентами 17 та 15 років виник конфлікт, в ході якого старший хлопець побив молодшого, внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні", — йдеться у повідомленні.

А 3 жовтня працівники поліції за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановили та допитали всіх учасників та свідків конфлікту.

Наразі триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження. За результатами експертиз буде вирішуватись питання повідомлення про підозру.

Допис поліції Хмельницької області Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві троє чоловіків порушили комендантську годину та побили співробітника Служби безпеки України. Правоохоронці затримали одного з нападників, який згодом був засуджений.

Раніше у Києві правоохоронці затримали двох молодиків, які побили та пограбували неповнолітніх біля станції метро в Печерському районі.