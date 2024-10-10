В Хмельницком 15-летнего студента избили в общежитии — что известно

Мужчина после драки. Фото иллюстративное: Pexels

В Хмельницком в общежитии избили 15-летнего студента. В результате этого он попал в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области в четверг, 10 октября.

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Избиение парня в общежитии

"Происшествие произошло 2 октября около 23:00 часов в одном из общежитий г. Хмельницкий. Между двумя студентами 17 и 15 лет возник конфликт, в ходе которого старший парень избил младшего, в результате чего тот получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

А 3 октября сотрудники полиции по факту причинения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство. Правоохранители установили и допросили всех участников и свидетелей конфликта.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства. По результатам экспертиз будет решаться вопрос уведомления о подозрении.

Пост полиции Хмельницкой области Фото: скриншот

Напомним, в Киеве трое мужчин нарушили комендантский час и избили сотрудника Службы безопасности Украины. Правоохранители задержали одного из нападавших, который впоследствии был осужден.

Ранее в Киеве правоохранители задержали двух парней, которые избили и ограбили несовершеннолетних возле станции метро в Печерском районе.