В Польше пассажиры избили украинского таксиста — видео конфликта
В польском городе Щецине пассажиры избили таксиста из Украины. Также они называли его "тряпкой".
Видео конфликта распространилось в соцсетях в четверг, 10 октября.
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Избиение таксиста из Украины в Польше
В сети пишут, что конфликт начался с отказа таксиста бесплатно везти пассажиров.
Согласно другой версии, пассажиры настаивали на том, чтобы водитель изменил маршрут и отвез их в другое место. После его отказа они прибегли к физическому насилию и словесным оскорблениям, унижая его и называя "тряпкой".
Точная дата инцидента пока остается неизвестной.
Напомним, в Хмельницком в одном из общежитий избили 15-летнего студента, из-за чего его госпитализировали.
Также в Киеве трое мужчин избили сотрудника СБУ. Правоохранители задержали одного из нападавших, впоследствии получившего приговор суда.
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