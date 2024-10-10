В Польше пассажиры избили украинского таксиста

Пассажиры и таксист в Польше. Фото: скриншот

В польском городе Щецине пассажиры избили таксиста из Украины. Также они называли его "тряпкой".

Видео конфликта распространилось в соцсетях в четверг, 10 октября.

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Избиение таксиста из Украины в Польше

В сети пишут, что конфликт начался с отказа таксиста бесплатно везти пассажиров.

Согласно другой версии, пассажиры настаивали на том, чтобы водитель изменил маршрут и отвез их в другое место. После его отказа они прибегли к физическому насилию и словесным оскорблениям, унижая его и называя "тряпкой".

Точная дата инцидента пока остается неизвестной.

Напомним, в Хмельницком в одном из общежитий избили 15-летнего студента, из-за чего его госпитализировали.

Также в Киеве трое мужчин избили сотрудника СБУ. Правоохранители задержали одного из нападавших, впоследствии получившего приговор суда.