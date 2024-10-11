В Польше провели опрос по отношению к украинским беженцам и войне

Украинцы в Варшаве, Польша, 20 февраля 2022 года. Фото: Wojtek Radwanski/AFP

В Польше более половины из опрошенных заявили, что польские власти должны отправлять мужчин призывного возраста обратно в Украину. Также рекордно снизилось количество поляков, которые не против приема беженцев из Украины.

Об этом говорится в опросе, данные которого процитировало Euractiv.

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В Польше провели опрос от Национального статистического управления, где у респондентов интересовались их отношением к приему беженцев из Украины и считают ли они нужным возвращение домой военнообязанных украинцев.

Следовательно, только 53% поляков согласны с тем, чтобы Польша и дальше принимала украинских беженцев, что является самым низким показателем в стране с февраля 2022 года — тогда за такую инициативу выступили 94% опрошенных и сохранялся на уровне выше 80% на протяжении всего 2022 года.

Против принятия украинских беженцев выступило 40% опрошенных, в то время как в марте 2022 года такое мнение высказало только 3%. Впрочем, из опрошенных людей, не против приема беженцев, более милосердными были мужчины (60%), чем женщины (47%)

В контексте партий тоже существенная разница. 68% поляков, являющихся сторонниками левых партий, выступили за необходимость помогать убежищем украинцам и дальше, а "правые" поляки поддержали такое мнение лишь в количестве 53% от опрошенных.

Исследователи считают, что столь резкое падение поддержки связано с "зерновым кризисом".

Каково мнение поляков о военнообязанных мужчинах из Украины

Также оказалось, что 67% опрошенных поддерживают идею отправления мужчин из Украины призывного возраста домой. И только 22% высказались против такой инициативы. Что касается партийных сторонников, то чаще всего против такого решения выступали сторонники левой партии, а избиратели Конфедерации (PfE/ESN), которые ассоциируются с антиукраинскими настроениями, больше всего выступают за него.

Что думают поляки об окончании войны в Украине

46% опрошенных поляков хотят, чтобы Украина не сдавалась и продолжала воевать, но 39% заявили, что поддерживают мир и считают, что нет ничего плохого в территориальных или политических уступках России.

Интересно, что поляки стали меньше опасаться ядерной угрозы со стороны России Украине. В частности, каждый второй поляк, или же 51% из опрошенных выразили свои опасения, хотя в начале полномасштабного вторжения такое мнение высказало 77%.

Напомним, в польском городе Щецин произошел скандал — пассажиры избили украинца-таксиста.

Также известно, что в Люблине продолжается кампания по набору в добровольческий украинский легион. Уже известно, сколько заявок поступило из разных уголков Европы.



Любопытно, что генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц заявил, что мужчинам, которые захотят присоединиться к Украинскому легиону в Польше, получат выплаты и право на пересечение границы.