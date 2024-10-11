Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину arrow

Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину

11 октября 2024 14:47
Анастасия Постоенко - Редактор
В Польше провели опрос по отношению к украинским беженцам и войне
Украинцы в Варшаве, Польша, 20 февраля 2022 года. Фото: Wojtek Radwanski/AFP
Анастасия Постоенко - Редактор

В Польше более половины из опрошенных заявили, что польские власти должны отправлять мужчин призывного возраста обратно в Украину. Также рекордно снизилось количество поляков, которые не против приема беженцев из Украины.

Об этом говорится в опросе, данные которого процитировало Euractiv.

Читайте также:

Что думают поляки об украинских беженцах

В Польше провели опрос от Национального статистического управления, где у респондентов интересовались их отношением к приему беженцев из Украины и считают ли они нужным возвращение домой военнообязанных украинцев.

Следовательно, только 53% поляков согласны с тем, чтобы Польша и дальше принимала украинских беженцев, что является самым низким показателем в стране с февраля 2022 года — тогда за такую инициативу выступили 94% опрошенных и сохранялся на уровне выше 80% на протяжении всего 2022 года.

Против принятия украинских беженцев выступило 40% опрошенных, в то время как в марте 2022 года такое мнение высказало только 3%. Впрочем, из опрошенных людей, не против приема беженцев, более милосердными были мужчины (60%), чем женщины (47%)

В контексте партий тоже существенная разница. 68% поляков, являющихся сторонниками левых партий, выступили за необходимость помогать убежищем украинцам и дальше, а "правые" поляки поддержали такое мнение лишь в количестве 53% от опрошенных.

Исследователи считают, что столь резкое падение поддержки связано с "зерновым кризисом".

Каково мнение поляков о военнообязанных мужчинах из Украины

Также оказалось, что 67% опрошенных поддерживают идею отправления мужчин из Украины призывного возраста домой. И только 22% высказались против такой инициативы. Что касается партийных сторонников, то чаще всего против такого решения выступали сторонники левой партии, а избиратели Конфедерации (PfE/ESN), которые ассоциируются с антиукраинскими настроениями, больше всего выступают за него.

Что думают поляки об окончании войны в Украине

46% опрошенных поляков хотят, чтобы Украина не сдавалась и продолжала воевать, но 39% заявили, что поддерживают мир и считают, что нет ничего плохого в территориальных или политических уступках России.

Интересно, что поляки стали меньше опасаться ядерной угрозы со стороны России Украине. В частности, каждый второй поляк, или же 51% из опрошенных выразили свои опасения, хотя в начале полномасштабного вторжения такое мнение высказало 77%.

Напомним, в польском городе Щецин произошел скандал — пассажиры избили украинца-таксиста.

Также известно, что в Люблине продолжается кампания по набору в добровольческий украинский легион. Уже известно, сколько заявок поступило из разных уголков Европы.

Любопытно, что генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц заявил, что мужчинам, которые захотят присоединиться к Украинскому легиону в Польше, получат выплаты и право на пересечение границы.

Польша украинцы беженцы опрос война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

15:04 Грабят все — в Харьковской области массовые случаи кражи энергооборудования

14:57 Аренда квартиры с питомцем — какая стоимость в Одессе

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:53 Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

14:47 Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину

14:43 Украинские подростки массово выезжают за границу — что предлагает Минобразования

14:32 Житель Бахмута помогал РФ захватить город — как его накажут

14:31 В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности

15:32 Mercedes влетел в летнюю террасу кафе — в Киеве произошло резонансное ДТП

15:25 Мобилизация в октябре — с какими болезнями спины не будут призывать

15:08 Хакеры ГУР атаковали российские институты, где готовят военных, — СМИ

15:04 Грабят все — в Харьковской области массовые случаи кражи энергооборудования

14:57 Аренда квартиры с питомцем — какая стоимость в Одессе

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

14:53 Пограничники получили еще 100 FPV-дронов от Фонда Вадима Столара

14:47 Более половины опрошенных поляков хочет, чтобы мужчин вернули в Украину

14:43 Украинские подростки массово выезжают за границу — что предлагает Минобразования

14:32 Житель Бахмута помогал РФ захватить город — как его накажут

14:31 В Одессе врач подделывала документы ради большей зарплаты — подробности

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

13:30 Нардеп заявил о вероятном газовом кризисе — какая причина

Text

13:26 Банки выплатят в 2025 году 50% налога на прибыль, — нардеп

Text

13:00 Массовые жалобы на работу МСЭК и будет ли Путин на саммите G20 - эфир День.LIVE

Text

12:36 Киев задолжал Нафтогазу миллиарды гривен — экснардеп назвал сумму

Text

12:09 Нардеп объяснил, как будут наказывать госслужащих за использование Telegram

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

10:51 Наредеп назвал причину смерти журналистки Виктории Рощиной в России

Text

08:00 Повышение налогов и вошли ли войска КНДР в Украину — эфир Ранок.LIVE

10 октября 2024
Text

21:41 Нардеп Волынец предлагает повысить минимальную зарплату в бюджете-2025

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll