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Польша может выгнать посла РФ — при каких условиях это может произойти

23 октября 2024 02:18
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Если Москва усилит свои диверсии против Польши, то российского посла могут выгнать из страны
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: facebook.com/radeksikorski
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Польша усилит свое влияние на дипломатические учреждения РФ в стране в случае увеличения диверсионных действий Москвы. Польша уже ввела ограничение передвижения российских дипломатов только в пределах Мазовецкого воеводства, но может вообще выдворить посла России Сергея Андреева.

Об этом в интервью TVP Info заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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По его словам, Москва продолжает проводить против Польши гибридные атаки. Например, это касается активного распространения дезинформации, хакерских атак на важные государственные учреждения страны, усилий по увеличению незаконной миграции через границы Польши и так далее.

"Если мы выгоним посла, они, конечно, сделают то же самое. Этого пока не произошло, но если диверсии продолжатся, исключать это нельзя", — отметил Сикорский.

Напомним, в Польше провели опрос, во время которого более половины респондентов заявили, что польские власти должны отправлять мужчин призывного возраста обратно в Украину. Также рекордно снизилось количество поляков, которые не против приема беженцев из Украины.

Также мы писали, что в Варшаве прошла акция "Возвращение домой" в поддержку украинских военнопленных. Цель — напомнить миру, что тысячи украинцев до сих пор страдают в российском плену.

МИД война в Украине россия Польша диверсия дипломатия

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