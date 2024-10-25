Зеленський відмовився приймати генсека ООН в Україні — що відомо

Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну — AFP
25 жовтня 2024 15:03
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Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України через його відвідини саміту БРІКС в Росії.
Про це агентству AFP повідомили джерела в Офісі президента України.
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Ймовірно, Гутерреш мав намір відвідати Київ на зворотному шляху з російської Казані, де учора завершився саміт БРІКС.
"Зеленський відхиляє візит глави ООН в Україну через візит до Росії", — йдеться у повідомленні ЗМІ.
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