Зеленський відмовився приймати генсека ООН в Україні — що відомо

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Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України через його відвідини саміту БРІКС в Росії.

Про це агентству AFP повідомили джерела в Офісі президента України.

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Ймовірно, Гутерреш мав намір відвідати Київ на зворотному шляху з російської Казані, де учора завершився саміт БРІКС.

"Зеленський відхиляє візит глави ООН в Україну через візит до Росії", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

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