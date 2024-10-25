Зеленский отказался принимать генсека ООН в Украине — что известно

Зеленский отклонил визит генсека ООН в Украину — AFP
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генсека ООН Антониу Гутерреша в Украину. Вероятно, это произошло из-за его визита на саммит БРИКС в России.
Об этом агентству AFP сообщили источники в Офисе Президента Украины.
Что известно об отмене визита Гутерреша в Украину
Вероятно, Гутерреш хотел посетить Киев на обратном пути из российской Казани, где вчера завершился саммит БРИКС.
"Зеленский отклоняет визит главы ООН в Украину из-за визита в Россию: источник в Офисе президента Украины", — говорится в сообщении СМИ.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял приглашение российского диктатора Владимира Путина и посетил саммит БРИКС в Казани.
В МИД Украины напомнили, что Гутерреш отклонил приглашение Украины приехать на Саммит мира, однако поехал в Россию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что своими действиями генеральный секретарь ООН "вредит репутации Организации Объединенных Наций".
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