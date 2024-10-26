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В Україні зробили заяву після зустрічі генсека ООН і Путіна

26 жовтня 2024 13:44
Галина Шподарева - редактор
Візит генсека ООН до Путіна — Україна чекає на пояснення
Гутерріш і Путін у Казані. Фото: EPA
Галина Шподарева - редактор

Після поїздки генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреша в Казань на саміт БРІКС представники генсека пояснювали його візит до РФ важливістю заходу, адже "країни цієї організації представляють половину населення планети". Чи була правомірною поїздка очільника ООН до країни-агресора на зустріч із воєнним злочинцем пояснив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. 

Про це Сергій Кислиця розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ" у суботу, 26 жовтня.

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Генеральний секретар ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС
Генеральний секретар ООН Гутерріш прибув до Росії на саміт БРІКС. Фото: Reuters

Відносини МКС та ООН

Понад 20 років тому ООН уклала угоду про відносини з Міжнародним кримінальним судом, а у 2013 році в ООН видали керівні вказівки, що регулюють будь-яку потенційну зустріч між представником секретаріату ООН та особою, щодо якої видано ордер на арешт МКС.

"Може статися так, що особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, цілеспрямовано добиватимуться зустрічі з офіційними особами ООН для того, щоб продемонструвати свою зневагу до МКС та спробувати підірвати його авторитет. Відповідно до угоди про відносини між ООН та МКС, від ООН вимагається утримуватися від будь-яких дій, які можуть перешкоджати діяльності Суду та його різних органів, включаючи прокурора, або підірвати авторитет його рішень", — йдеться в документі. 

За словами Кислиці, саме так повівся російський диктатор, коли надіслав запрошення генеральному секретарю ООН здійснити візит до Росії для участі в саміті БРІКС.

Гутерріш зустрічається з Путіним
Гутерріш зустрічається з Путіним. Фото: Reuters

Правила щодо зустрічей з воєнними злочинцями

За правилами, посадовці ООН та особи, щодо яких МКС видав ордер на арешт, зустрічатися не можуть

"Не має проводитися жодних урочистих зустрічей з такими особами, слід уникати звичайних візитів ввічливості до них. Те саме стосується прийомів, фотосесій, участі в урочистостях з нагоди національних свят тощо", — наголошує Кислиця. 

Проте генсек та його заступники можуть час від часу вступати в прямий контакт з такою особою лише "з метою вирішення фундаментальних питань, що впливають на здатність ООН та її різних підрозділів, програм і фондів здійснювати свій мандат у відповідній країні, у тому числі з життєво важливих питань безпеки".

Зустрічі Гутерреша на саміті БРІКС

Україна чекає від ООН на інформацію про те, які "фундаментальні питання" необхідно було вирішити на саміті БРІКС з особою, стосовно якої МКС видав ордер на арешт. 

"З того, що до сьогодні озвучував заступник речника генсека, я не почув відповіді на це питання. А із чотирьох двосторонніх зустрічей генсека, про які сказав заступник речника, дві були з диктаторами — Путіним і Лукашенком", — підсумував Кислиця.

Гутерріш на саміті БРІКС
Гутерріш на саміті БРІКС. Фото: Reuters

Нагадаємо, в ООН відреагували на інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський скасував зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем в Україні. Кажуть, що візит відбудеться, але не уточнюють дату.

Також Новини.LIVE писали, що у МЗС Україні нагадали, що Гутерреш відхилив запрошення України приїхати на Саміт миру, проте поїхав до Росії. 

МКС володимир путін Сергій Кислиця ООН БРІКС Росія

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14:00 Одеситка пропонувала хабарі прикордонникам в Орлівці

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