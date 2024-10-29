Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Израиль запретил деятельность агентства ООН на своей территории arrow

Израиль запретил деятельность агентства ООН на своей территории

29 октября 2024 14:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Израиль обвинил агентство ООН в связях с террористами
Израильские демонстранты. Фото иллюстративное: Malta Today
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Парламент Израиля в понедельник, 28 октября, проголосовал за запрет деятельности агентства Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев (БАПОР) на израильской территории. Сотрудники этого агентства обвиняются в связях с террористами.

Об этом информирует The Times of Israel.

Читайте также:

В Израиле запретили работу агентства ООН

Известно, что за законопроект, фактически запрещающий БАПОР работать на израильской территории, проголосовали 92 парламентария, против всего 10.

"Израиль утверждает, что более 10 процентов сотрудников БАПОР в Газе связаны с террором, а учебные заведения под эгидой организации постоянно подстрекают к ненависти к Израилю и прославляют террор", — говорится в сообщении.

Другой принятый законопроект запрещает государственным органам власти вступать в какие-либо контакты с БАПОР. Это существенно ограничит деятельность агентства в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что принятие этих законопроектов станет "катастрофой". Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что это "будет иметь катастрофические последствия".

Ранее мы писали, что в Украине заявили после встречи генсека ООН Антониу Гутерреша с российским диктатором Владимиром Путиным в Казани. Генсеку отказали в визите в Украину.

ХАМАС ООН террористы війна Израиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

23:02 Холода наступают — какая погода будет в Одессе 30 октября

22:59 Минздрав ввел санкции против руководителей МСЭК — что запретили

22:58 В Украине хотят призвать еще 160 тыс. человек — СМИ назвали сроки

22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

22:30 Деньги или повестка — в Одессе судили работника ТЦК

22:28 В Харькове слышны взрывы — что известно

22:27 Дополнительные выплаты военным — сколько бойцы получали в октябре

21:48 Тысяча от Зеленского — в правительстве назвали цель зимних выплат

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре