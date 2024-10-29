Израиль обвинил агентство ООН в связях с террористами

Израильские демонстранты. Фото иллюстративное: Malta Today

Парламент Израиля в понедельник, 28 октября, проголосовал за запрет деятельности агентства Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев (БАПОР) на израильской территории. Сотрудники этого агентства обвиняются в связях с террористами.

Об этом информирует The Times of Israel.

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Известно, что за законопроект, фактически запрещающий БАПОР работать на израильской территории, проголосовали 92 парламентария, против всего 10.

"Израиль утверждает, что более 10 процентов сотрудников БАПОР в Газе связаны с террором, а учебные заведения под эгидой организации постоянно подстрекают к ненависти к Израилю и прославляют террор", — говорится в сообщении.

Другой принятый законопроект запрещает государственным органам власти вступать в какие-либо контакты с БАПОР. Это существенно ограничит деятельность агентства в Газе и на Западном берегу реки Иордан.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что принятие этих законопроектов станет "катастрофой". Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предупредил, что это "будет иметь катастрофические последствия".

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