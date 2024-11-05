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Нетаньяху уволил главу Минобороны Израиля — начались протесты

5 ноября 2024 23:54
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Израильтяне вышли на протесты после того, как Нетаньяху уволил министра обороны
Протесты в Тель-Авиве. Фото: Jack GUEZ / AFP
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Во вторник вечером, 5 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта с должности, сославшись на "кризис доверия", который "усугублялся". В связи с этим несогласные вышли на шоссе Аялон в Тель-Авиве, перекрыв движение и устраивая поджоги.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Издание пишет, что среди тех, кто призывает к протестам, есть антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют Нетаньяху в политических играх и в том, что он подвергает опасности их близких.

На фоне этого полиция уже устанавливает баррикады около резиденции премьер-министра в Иерусалиме и около штаб-квартиры ЦАХАЛ в Тель-Авиве.

Помимо Тель-Авива, протесты также фиксируют в Хайфе, Нетании и Беэр-Шеве.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена давит на Израиль из-за ситуации в Секторе Газа. Штаты установили ряд требований, которые страна должна выполнить до 13 ноября.

Также мы писали, что парламент Израиля в понедельник, 28 октября, проголосовал за запрет деятельности агентства Организации Объединенных Наций по делам палестинских беженцев (БАПОР) на израильской территории. Сотрудники этого агентства обвиняются в связях с террористами.

пожар полиция Биньямин Нетаньяху протесты война Израиль

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