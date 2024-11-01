Сектор Газа — США давят на Израиль из-за ситуации в регионе

Люди эвакуируются из Сектора Газа по приказу Израиля. Фото: REUTERS/Mahmoud Issa

Администрация американского президента США Байдена давит на Израиль из-за ситуации в Секторе Газа. Штаты установили ряд требований, которые страна должна выполнить до 13 ноября.

Об этом сообщает Axios.

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В материале отметили, что 13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили письмо политическому руководству Израиля, где указано, что в течение 30 дней страна должна принять соответствующие меры, чтобы улучшить гуманитарные условия в секторе Газа. Если это не будет выполнено, США могут прекратить поставлять свое оружие Израилю.

Кроме того, известно, что еще в марте 2023 года правительство Израиля направляло администрации Байдена письменное обязательство соблюдать все условия. В то же время новое письмо американских чиновников свидетельствует о том, что указанные обязательства Израиль все же не выполняет.

Как пишет издание, ссылаясь на слова израильских и американских чиновников, в последние дни у них были личные встречи и телефонные разговоры, где представители Госдепартамента требовали от Израиля больших усилий для выполнения выдвинутых условий.

Также указывается, что министру стратегических дел Израиля Рону Дермеру было поручено подготовить ответ на письмо Блинкена и Остина. Ожидается, что оно будет окончательно подготовлено и отправлено уже после президентских выборов в США, ведь, вероятно, результаты голосования смогут повлиять на его содержание.

"Если Трамп победит, я думаю, что израильский ответ будет: "Ушел ты", — сказал американский чиновник.

Напомним, несколько дней назад Израиль нанес авиаудару по городу Бейт-Лахия, что на севере Газы, где в результате погибли по меньшей мере 93 человека.

В США осудили этот удар и заявили, что "глубоко обеспокоены гибелью гражданских в этом инциденте".