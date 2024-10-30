Авіаудар Ізраїлю по Бейт-Лахії — у США відреагували на атаку

Вибух. Фото: REUTERS/Karamallah Daher

Ізраїльська армія завдала авіаудару по місту Бейт-Лахія,що на півночі Гази, де внаслідок цього загинуло зонайменше 93 людини. У Сполучених Штатах назвали таку атаку жахливою.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також:

Авіудар по Бейт-Лахії

За повідомленням міністерства охорони здоров'я ХАМАС, внаслідок атаки загинуло та зникло безвісти зонайменше 93 людини. Рятувальники повідомили, що внаслідок авіаудару ізраїльської армії постраждав п'ятиповерховий житловий будинок.

Тим часом ізраїльські військові заявили, що знають про те, що у Бейт-Лахії постраждали цивільні особи та додали, що подробиці інциденту з'ясовуватимуться. Впродовж останніх двох тижнів вони діяли на півночі Гази, а саме в районах Джабалія, Бейт-Лахія та Бейт-Ханун.

Реакція США на удар Ізраїлю

Тим часом представник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США "глибоко стурбовані загибеллю цивільних у цьому інциденті.

"Це був жахливий інцидент із жахливими результатами.Трагічна ціна для мирного населення в результаті останнього удару є ще одним нагадуванням про те, чому нам потрібно покласти край цій війні", — сказав він та додав, що є повідомлення про два десятки загиблих дітей.

Тим часом в Ізраїлі заявили, що операції армії на півночі Гази спрямовані на те, щоб не дати перегрупуватися ХАМАС та звинуватили їх у розміщенні поруч з цивільними.

На півночі Сектора Газа загострюється гуманітарна криза, а голова ООН з прав людини Фольклер Тюрк заявив минулого тижня, що "ізраїльські військові піддають усе населення бомбардуванням, облозі та ризику голодної смерті".

Нагадаємо, нещодавно, 28 жовтня, парламент Ізраїлю ухвалив рішення заборонити діяльність агенції ООН у справах палестинських біженців на ізраїльській території та звинуватили їх у зв'язках з терористами.

Також Ізраїль завдав удару по надважливому обладнанню, де займались виробництвом балістичних ракет в Ірані.