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Після удару Ізраїлю зруйновано виробництво ракет в Ірані, — Axios

27 жовтня 2024 09:44
Галина Шподарева - редактор
Ізраїль знищив обладнання Ірану для виробництва балістичних ракет
Іранські ракети. Фото: ypa.ir
Галина Шподарева - редактор

Ізраїль завдав удару по надважливому обладнанню з виробництва балістичних ракет в Ірані. Ця атака підриває можливості Ірану з виробництва снарядів.

Про це повідомляє видання Axios

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За даними трьох ізраїльських джерел, удар Ізраїлю у відповідь по Ірану знищив критично важливий компонент іранської програми з розробки балістичних ракет.

Як пише Axios, знищення обладнання серйозно вплинуло на спроможність Ірану відновити свій ракетний арсенал і, ймовірно, може утримати Іран від подальших масованих обстрілів Ізраїлю.

Джерела повідомили, що Ізраїль завдав удару по 12 "планетарних змішувачах", які використовуються для виробництва твердого палива для балістичних ракет дальнього радіуса дії, які становлять основну частину ракетного арсеналу Ірану.

"Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що цей удар підриває можливості Ірану з виробництва ракет.
Ізраїльські джерела повідомили, що змішувачі є дуже складним обладнанням, яке Іран не може виробляти самостійно і повинен купувати в Китаї", — пише видання.

За словами джерел, відновлення змішувачів може зайняти щонайменше рік.

Хоча Іран все ще має великий запас балістичних ракет, той факт, що Іран не може виробляти нові снаряди, також обмежить його здатність поповнювати запаси балістичних ракет "Хезболла" та хуситів.

Нагадаємо, у керівництві ЦАХАЛ підтвердили атаку на Іран. Своєю чергою іранці повідомили, що чули звуки вибухів в Ісфахані, Мешхеді та провінції Курдистан. 

Раніше Новини.LIVE писали, що минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю.

обстріли ракетний удар зброя Іран війна Ізраїль

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