Ізраїль вдарив по військових об'єктах Ірану

Вибухи в Ірані після атаки Ізраїля. Фото: The New York Times

В керівництві ЦАХАЛ підтвердили нічну атаку на Іран. Своєю чергою Іранці повідомили, що чули звуки вибухів в Ісфахані, Мешхеді та провінції Курдистан.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ЦАХАЛ та видання The New York Times.

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По яких об'єктах завдав ударів Ізраїль

За словами речника ЦАХАЛ контр-адмірала Даніеля Хагарі, армія оборони Ізраїлю завдала точних ударів по військових об'єктах в Ірані.

В опублікованому відеозверненні говориться, що це відповідь на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму проти Ізраїля.

Контрадмірал зазначив, що оборонні й наступальні можливості країни повністю мобілізовані.

Сполучені Штати підтвердили, що Ізраїль здійснив атаку, але не дали жодних коментарів, направивши запитання ізраїльському уряду.

"Ми розуміємо, що Ізраїль завдає цілеспрямованих ударів по військових цілях в Ірані як вправу самооборони та у відповідь на атаку балістичних ракет Ірану проти Ізраїлю", — сказав Шон Саветт, речник Ради національної безпеки.

Представник США, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Ізраїль заздалегідь попередив представників адміністрації Байдена про удари, але відмовився сказати, скільки попереджень було надано.

Раніше ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував рішення Федеральної ради безпеки на постачання зброї Ізраїлю. І хоча офіційні версії припинення постачання на сьогодні різні, джерело журналістів в уряді Німеччини назвало головну з них.

Нагадаємо, "Хезболла" завдала удару безпілотником по військовій базі поблизу ізраїльського міста Біньяміна. Відомо, що внаслідок вибуху загинули четверо військових ЦАХАЛу.