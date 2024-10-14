Хезболла атакувала військову базу Ізраїлю безпілотником — четверо загиблих

Наслідки удару по Ізраїлю. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

"Хезболла" завдала удару безпілотником по військовій базі поблизу ізраїльського міста Біньяміна. Відомо, що внаслідок вибуху загинули четверо військових ЦАХАЛу.

Про це повідомила Армія оборони Iзраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Удар по військовій базі Ізраїлю

Ізраїльське військове командування поділилося подробицями атаки, що сталася в неділю, 13 жовтня. Один із дронів, запущених бойовиками "Хезболли", поцілив у групу людей.

"Учора БпЛА, запущений терористичною організацією "Хезболла", влучив по військовій базі поблизу Біньяміни", — йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Внаслідок атаки загинули четверо ізраїльських солдатів. Місцеві ЗМІ пишуть, що близько 67 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Допис Армії оборони Iзраїлю. Фото: скриншот

Нагадаємо, ООН заявила, що ізраїльські танки увійшли на територію бази миротворчих сил на півдні Лівану.

Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив напади Ізраїлю на миротворчі сили ООН у Лівані, назвавши їх неприйнятними.