Хезболла атакувала військову базу Ізраїлю безпілотником — четверо загиблих

Хезболла завдала удару по військовій базі Ізраїлю — четверо загиблих
"Хезболла" завдала удару безпілотником по військовій базі поблизу ізраїльського міста Біньяміна. Відомо, що внаслідок вибуху загинули четверо військових ЦАХАЛу.
Про це повідомила Армія оборони Iзраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram у понеділок, 14 жовтня.
Удар по військовій базі Ізраїлю
Ізраїльське військове командування поділилося подробицями атаки, що сталася в неділю, 13 жовтня. Один із дронів, запущених бойовиками "Хезболли", поцілив у групу людей.
"Учора БпЛА, запущений терористичною організацією "Хезболла", влучив по військовій базі поблизу Біньяміни", — йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.
Внаслідок атаки загинули четверо ізраїльських солдатів. Місцеві ЗМІ пишуть, що близько 67 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, ООН заявила, що ізраїльські танки увійшли на територію бази миротворчих сил на півдні Лівану.
Також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив напади Ізраїлю на миротворчі сили ООН у Лівані, назвавши їх неприйнятними.
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