Хезболла атаковала военную базу Израиля беспилотником — четверо погибших

Хезболла нанесла удар по военной базе Израиля — четверо погибших
"Хезболла" нанесла удар беспилотником по военной базе вблизи израильского города Биньямина. Известно, что в результате взрыва погибли четверо военных ЦАХАЛа.
Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram в понедельник, 14 октября.
Удар по военной базе Израиля
Израильское военное командование поделилось подробностями атаки, произошедшей в воскресенье, 13 октября. Один из дронов, запущенных боевиками "Хезболлы", попал в группу людей.
"Вчера БпЛА, запущенный террористической организацией "Хезболла", попал по военной базе вблизи Биньямины", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В результате атаки погибли четверо израильских солдат. Местные СМИ пишут, что около 67 человек получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, ООН заявила, что израильские танки вошли на территорию базы миротворческих сил на юге Ливана.
Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил нападения Израиля на миротворческие силы ООН в Ливане, назвав их неприемлемыми.
Читайте Новини.LIVE!