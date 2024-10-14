Хезболла атаковала военную базу Израиля беспилотником — четверо погибших

Последствия удара по Израилю. Фото: REUTERS/Ramadan Abed

"Хезболла" нанесла удар беспилотником по военной базе вблизи израильского города Биньямина. Известно, что в результате взрыва погибли четверо военных ЦАХАЛа.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram в понедельник, 14 октября.

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Удар по военной базе Израиля

Израильское военное командование поделилось подробностями атаки, произошедшей в воскресенье, 13 октября. Один из дронов, запущенных боевиками "Хезболлы", попал в группу людей.

"Вчера БпЛА, запущенный террористической организацией "Хезболла", попал по военной базе вблизи Биньямины", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В результате атаки погибли четверо израильских солдат. Местные СМИ пишут, что около 67 человек получили ранения различной степени тяжести.

Пост Армии обороны Израиля. Фото: скриншот

Напомним, ООН заявила, что израильские танки вошли на территорию базы миротворческих сил на юге Ливана.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил нападения Израиля на миротворческие силы ООН в Ливане, назвав их неприемлемыми.