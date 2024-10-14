Боррель засудив атаки Ізраїлю на миротворчі сили ООН у Лівані

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив атаки Ізраїлю на сили Організації Об'єднаних Націй у Лівані. Він назвав їх неприйнятними та такими, що порушують норми міжнародного права.

Про це йдеться в заяві на сайті Європейської ради.

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"ЄС засуджує всі атаки проти місій ООН. Він висловлює особливо глибоке занепокоєння з приводу атак Сил оборони Ізраїлю проти Тимчасових сил ООН у Лівані, які спричинили поранення кількох миротворців. Такі атаки проти миротворців ООН є грубим порушенням міжнародного права та цілком неприйнятні. Ці атаки мають бути зупинені негайно", — йдеться в документі.

Боррель у заяві зазначив, що всі сторони повинні забезпечити безпеку персоналу та майна ООН, а також гарантувати недоторканність об'єктів у будь-який час. Він наголосив на очікуванні пояснень від Ізраїлю щодо інциденту.

"Ми терміново чекаємо пояснень і ретельного розслідування від ізраїльської влади щодо нападів на ВСООНЛ, які відіграють основоположну роль у стабільності на півдні Лівану. Ми настійно закликаємо всі сторони повною мірою виконати свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки персоналу ВСООНЛ у будь-який час і дозволити ВСООНЛ продовжувати виконувати свій мандат", — йдеться у заяві.

Боррель зазначив, що до складу Тимчасових сил ООН у Лівані входять військові та персонал з 16 країн-членів ЄС. Він також висловив повагу до їхнього професіоналізму та підтвердив незмінну підтримку Євросоюзом ролі ВСООНЛ у регіоні.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що ізраїльські танки прорвалися на територію бази її миротворчих сил у південному Лівані. Два з них зруйнували головні ворота бази.

Також ізраїльські офіційні особи схарактеризували операцію на півдні Лівану як обмежену за масштабом. Вони запевнили, що не планується жодної довгострокової окупації, проте відмовилися надати деталі щодо її тривалості.