Боррель осудил атаки Израиля на миротворческие силы ООН в Ливане

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил атаки Израиля на силы Организации Объединенных Наций в Ливане. Он назвал их неприемлемыми и такими, которые нарушают нормы международного права.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского совета.

Читайте также:

Атаки ЦАХАЛ на силы ООН в Ливане

"ЕС осуждает все атаки против миссий ООН. Он выражает особенно глубокую обеспокоенность по поводу атак Сил обороны Израиля против Временных сил ООН в Ливане, которые повлекли ранения нескольких миротворцев. Такие атаки против миротворцев ООН являются грубым нарушением международного права и полностью неприемлемы. Эти атаки должны быть остановлены немедленно", — говорится в документе.

Боррель в заявлении отметил, что все стороны должны обеспечить безопасность персонала и имущества ООН, а также гарантировать неприкосновенность объектов в любое время. Он отметил ожидание объяснений от Израиля относительно инцидента.

"Мы срочно ждем объяснений и тщательного расследования от израильских властей относительно нападений на ВСООНЛ, которые играют основополагающую роль в стабильности на юге Ливана. Мы настоятельно призываем все стороны в полной мере выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности персонала ВСООНЛ в любое время и позволить ВСООНЛ продолжать выполнять свой мандат", — говорится в заявлении.

Боррель отметил, что в состав Временных сил ООН в Ливане входят военные и персонал из 16 стран-членов ЕС. Он также выразил уважение к их профессионализму и подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом роли ВСООНЛ в регионе.

Напомним, в ООН сообщили, что израильские танки прорвались на территорию базы ее миротворческих сил в южном Ливане. Два из них разрушили главные ворота базы.

Также израильские официальные лица охарактеризовали операцию на юге Ливана как ограниченную по масштабу. Они заверили, что не планируется никакая долгосрочная оккупация, однако отказались предоставить детали относительно ее продолжительности.