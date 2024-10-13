Атака на Ізраїль — "Хезболла" здійснила безпрецедентний удар безпілотниками

"Хезболла" атакувала Ізраїль безпілотниками — десятки поранених
У неділю, 13 жовтня, безпілотник "Хезболли" завдав удару по району ізраїльського міста Біньяміна, поранивши щонайменше 67 осіб. Четверо перебувають у критичному стані.
Про це пише The Jerusalem Post.
Атака на Ізраїль
ЦАХАЛ зазначає, що один з трьох запущених з Лівану безпілотників проник вглиб території Ізраїлю і впав в районі Біньяміна. Жодних попереджувальних сирен не вмикали, оскільки БпЛА не був виявлений системами попередження. Також не було зроблено жодних спроб його перехоплення.
Крім того повідомляється, що безпілотник був відправлений з Лівану під прикриттям ракетного обстрілу "Хезболли".
Атака відбулася, коли командування Армії оборони Ізраїлю зняло обмеження в районах, що перетиналися з територією удару.
Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.
Своєю чергою колишній президент США і нині кандидат на вибори Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю слід дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки. Він пропонує вдарити по іранських ядерних об'єктах.
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