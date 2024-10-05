Дональд Трамп считает, что Израиль должен атаковать ядерные объекты в Иране

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Экспрезидент США и ныне кандидат на выборы Дональд Трамп заявил, что Израилю следует дать мощный ответ Ирану после массированной ракетной атаки. Он предлагает ударить по иранским ядерным объектам.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Трамп советует атаковать ядерные объекты в Иране

В пятницу, 4 октября, Дональд Трамп заявил, что Израиль должен быть избит по иранским ядерным объектам. Мол, именно так должна ответить страна на недавнюю ракетную атаку Ирана по Израилю.

Также он раскритиковал совет Джо Байдена, который в то же время советовал дать "пропорциональный ответ" и не бить по ядерным объектам.

"Они спросили (Джо Байдена. — Ред.): "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Ведь это то, что вы хотите атаковать, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы ударите?" — сказал Трамп.

Действующий президент США Джо Байден надеется, что Израиль использует взвешенный подход, чтобы затем защитить свое право атаковать в ответ и избежать эскалации конфликта.

Впрочем, в Израиле не дали четкого ответа администрации Байдена о том, планируют ли там бить по ядерным объектам Ирана.

Напомним, Иран атаковал Израиль, нанеся мощный баллистический ракетный удар по территории страны. Впоследствии в Белом доме пригрозили Ирану за ракетные удары. Затем Джо Байден сделал заявление, что категорически не поддерживает атаку Израиля на иранские ядерные установки.