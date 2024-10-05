Дональд Трамп вважає що Ізраїль мусить атакувати ядерні об'єкти в Ірані

Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Експрезидент США та нині кандидат на вибори Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю потрібно дати потужну відповідь Ірану після масованої ракетної атаки. Він пропонує вдарити по іранських ядерних об'єктах.

Про це повідомляє CNN.

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У п'ятницю, 4 жовтня, Дональд Трамп заявив, що Ізраїлю слід бити по іранських ядерних об'єктах. Мовляв, саме так має відповісти країна на нещодавню ракетну атаку Ірану по Ізраїлю.

Також він розкритикував пораду Джо Байдена, який натомість радив дати "пропорційну відповідь" і не бити по ядерних об'єктах.

"Вони запитали (Джо Байдена. — Ред.): "Що ви думаєте про Іран? Ви б ударили по Ірану?". І він сказав: "Тільки б вони не вдарили по ядерному обладнанню". Адже це те, що ви хочете атакувати, вірно? Я сказав: "По-моєму, він помилився. Хіба це не те, по чому ви маєте вдарити?" — сказав Трамп.

Чинний президент США Джо Байден має сподівання, що Ізраїль використає зважений підхід, щоб потім захистити своє право бити у відповідь та уникнути ескалації конфлікту.

Втім, в Ізраїлі не дали чіткої відповіді адміністрації Байдена про те, чи планують там бити по ядерних об'єктах Ірану.

Нагадаємо, Іран атакував Ізраїль, завдавши потужного балістичного ракетного удару по території країни. Згодом у Білому домі пригрозили Ірану за ракетні удари. Згодом Джо Байден зробив заяву, що категорично не підтримує атаку Ізраїлю на іранські ядерні установки.